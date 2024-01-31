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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da çeşitli incelemelerde bulundu. Yerlikaya, devlet ve millet el birliği ile şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesinde kente gelerek, üniversite spor salonu, hastane ve TOKİ konutlarını ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da çeşitli incelemelerde bulundu. Yerlikaya, "Devlet ve millet el birliği ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesinde kente gelen Bakan Yerlikaya'yı; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. Yerlikaya, ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Yerlikaya ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, "Hep birlikte daha güzel günleri inşa etmek ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Yerlikaya, daha sonra Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanıp, teslim edilmek üzere olan TOKİ konutlarını inceledi. 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilecek konutları ve örnek daireyi inceleyen Yerlikaya, "Devlet ve millet el birliği ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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