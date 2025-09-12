Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ağrı Valisi Mustafa Koç ile birlikte incelemelerde bulundu.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ile birlikte caddede vatandaşları ve esnafı selamlayan Bakan Yerlikaya, iş yerlerini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Yerlikaya, vatandaşlarla da sohbet ederek görüşlerini aldı.

Ziyaret sırasında Bakan Yerlikaya'ya yoğun ilgi gösterildi. - AĞRI

