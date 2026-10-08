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Hüseyin Soygür, Alaşehir Ticaret Borsası'nda 68 oyun tamamını alarak 6. kez seçildi

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Hüseyin Soygür, Alaşehir Ticaret Borsası'nda 68 oyun tamamını alarak 6. kez seçildi
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Alaşehir Ticaret Borsası'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Hüseyin Soygür, tek aday olarak katıldığı seçimde kullanılan 68 oyun tamamını alarak 6. kez başkanlığa seçildi. Seçim sonrası üyelere teşekkür eden Soygür, hizmet çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

Alaşehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Hüseyin Soygür, tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 68 oyun tamamını alarak 6. kez başkanlığa seçildi.

Alaşehir Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı yaşandı. 118 kayıtlı üyenin bulunduğu borsadaki seçimlere mevcut Başkan Hüseyin Soygür tek aday olarak katıldı.

Seçimde 68 üye oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan Hüseyin Soygür, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanlığı görevinde 6. dönem için yeniden güven tazeledi.

Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Soygür, hizmet çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, "Hizmetlerimize her yıl olduğu gibi daha yenilerini ilave ederek, artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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