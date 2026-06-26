Haberler

Yapıcıoğlu HAKSİAD Buluşması'nda konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hak Sanayici ve İşadamları Derneğinin (HAKSİAD) 6. İşadamları Buluşması'na katıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hak Sanayici ve İşadamları Derneğinin (HAKSİAD) 6. İşadamları Buluşması'na katıldı.

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Yapıcıoğlu, karne alan öğrencileri tebrik etti, gelecekte hayırlı işler yapmaları temennisinde bulundu.

Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK mensuplarınca 34 yıl önce gerçekleştirilen Susa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Programda HAKSİAD Genel Başkanı Vedat Turgut da bir konuşma yaptı.

Bu yıl Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok sanayici, girişimci, iş insanı ve yatırımcının katıldığı program, 28 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Program kapsamında iş dünyası, ekonomi, ticaret ahlakı, İslam iktisadı ve aile konuları ele alınacak.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı
İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi
Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı

Avukatlar yakalandı! Gözaltına alındıkları operasyon yüz kızartıcı
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu