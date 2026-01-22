Haberler

HÜDA PAR'lı Demir, İBAN dolandırıcılığına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini söyledi

HÜDA PAR Genel Başkanvekili Şahzade Demir, İBAN kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekerek mağdur olan kişilere yasal düzenlemeler gerektiğini vurguladı. Özellikle, suç organa katılmayan kişilerin cezalarının hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İBAN kullanarak yapılan dolandırıcılıklarda sadece banka hesabını vererek mağdur olan kişilere işaret ederek, "Suça konu zararın giderilmesi halinde, kastı bulunmayan ya da tali kusuru bulunan kişilerin uzlaşma kapsamına alınarak bunların cezalarının kaldırılmasına imkan tanıyan yasal düzenlemelere şiddetle ihtiyaç vardır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaygın olarak İBAN kullanımıyla gençleri mağdur eden dolandırıcılığın arttığını söyledi.

İBAN üzerinden gerçekleştirilen ceza soruşturmalarında mağduriyetler yaşandığını kaydeden Demir, "Yalnızca banka hesabını kullandırma fiilinin suçun icra hareketlerine bilerek ve isteyerek katılım anlamına geldiğinin somut delillerle ortaya konulamadığı birçok dosyada sanıkların, suça iştirak iradesi bulunmadığı halde, ağır nitelikli dolandırıcılık suçlarının faili gibi cezalandırıldığı görülmektedir. Bu noktada somut örnek vardır." diye konuştu.

Bu yargılama pratiğinin telafisi imkansız ve orantısız bir cezalandırma usulünü ortaya koyduğunu söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Suçun organizasyonunu kuran, yöneten ve kazanç sağlayan asli faillerin tespiti için teknik takip, finansal analiz ve örgütlü suç soruşturması kapasitesi etkin biçimde kullanılmalı. Ara taşıyıcı konumundaki kişilerin suç örgütleriyle aynı cezai statüde değerlendirilmesine son verilmelidir. Suça konu zararın giderilmesi halinde, kastı bulunmayan ya da tali kusuru bulunan kişilerin uzlaşma kapsamına alınarak bunların cezalarının kaldırılmasına imkan tanıyan yasal düzenlemelere şiddetle ihtiyaç vardır. Ceza adaleti sistemi, yaş ile kurunun ayrıldığı, kusur ile cezanın orantılı olduğu bir yapı üzerine inşa edilmelidir. Bu uygulamalar suçla mücadele değil yeni ve kalıcı toplumsal mağduriyetler üretmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
