Cevdet Yılmaz: 2026'da reformlara ağırlık vermek istiyoruz

HİSARCIKLIOĞLU'NA 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada düzenlenen programda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na 'Fahri hemşehrilik beratı' verildi. Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün aramıza bir hemşehrimiz daha katıldı. Bingöl Belediye Meclisimizin aldığı kararla, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB'un ve Dünya Odalar Federasyonu'nun Başkanı, kıymetli kardeşim Rifat Hisarcıklıoğlu'na 'Fahri Hemşehrilik Beratı'nı takdim ettik. Bu berat, kardeşliğimizin bir nişanesi olacaktır. Beratın, Rifat Bey'e, Bingöl'ümüze ve iş dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kendisine 'Evine, memleketine hoş geldin' diyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice çalışmalar diliyorum" dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,