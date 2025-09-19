Haberler

Erdoğan: Ticaret Ahlakına İhtiyaç Var

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırsatçılığın dünyada veba gibi yayıldığı şu dönemde ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
