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Hakkari Valisi, Gençlik ve Spor Bakanı ile Proje Görüşmeleri Yaptı

Hakkari Valisi, Gençlik ve Spor Bakanı ile Proje Görüşmeleri Yaptı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek, şehirdeki spor tesisleri ve altyapı projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek, Hakkari'nin devam eden proje çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Vali Ali Çelik, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hakkari'de planlanan yatırımlar ile mevcut spor tesislerinin durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi. Görüşme sırasında, Hakkari genelinde gençlik ve spor alanında yapılması planlanan projeler, ilçeler ve beldelerdeki tesislerin ihtiyaçları ele alınarak, yeni yatırımların hayata geçirilmesi için istişarelerde bulunuldu. Mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve gençlerin spora erişiminin artırılması konularında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Vali Çelik, nazik kabulleri ve Hakkari'ye sağladığı desteklerden dolayı Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarını sundu.

Vali Çelik, daha sonra Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Hakkari'nin ulaştırma ve altyapı alanında devam eden proje ve çalışmaları istişare edildi. Vali Çelik, desteklerinden dolayı Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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