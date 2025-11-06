Hakan Fidan, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika