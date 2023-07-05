Gülru Gezer: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişiminde kritik rol oynuyor

Eski Türk diplomat Gülru Gezer, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün (SCO) gelişiminde ve küresel refahın teşvik edilmesinde Çin'in kritik rol oynadığını söyledi.

Aynı zamanda dış politika danışmanı olan Gezer, Salı günü video bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilen 23. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısının ardından söz konusu açıklamayı yaptı.

SES 1 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Dış politika analisti ve eski diplomat:

"Bence bu son derece önemli bir toplantı, zira bölge ve dünya çalkantılı bir dönemden geçerken karşılıklı saygı ve güvene dayalı açık diyaloğun günümüzde özellikle önemli olduğunu düşünüyorum."

Adını bir Çin kentinden alan ilk hükümetler arası örgüt olan Shanghai İşbirliği Örgütü, dünyada en büyük yüz ölçümüne ve nüfusa sahip kapsamlı bir bölgesel işbirliği örgütü haline gelmiş durumda.

SES 2 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Dış politika analisti ve eski diplomat:

"Shanghai İşbirliği Örgütü'nü benzersiz kılan şey, Shanghai Ruhu'nda ana hatlarıyla belirtilen anlayıştır. Bu kavram, karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, kültürel çeşitliliğe saygı ve ortak kalkınma arzusunun altını çiziyor."

Gezer, Çin'in gayretleri sayesinde Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kendisini önde gelen bir bölgesel örgüt haline başarıyla dönüştürdüğünü kaydetti.

SES 3 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Dış politika analisti ve eski diplomat:

"Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bu temel anlayış sayesinde gelecekte üye sayısını ve kapsamını artıracağını göreceğiz. Bu toplantılara katıldıklarında ya da örgütün işbirliği süreçlerinde rol aldıklarında fikirlerine gerçekten değer verildiğini gören ve üye ya da gözlemci olmak isteyen ülkeler var. Shanghai İşbirliği Örgütü'nü benzersiz kılan en önemli hususlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çin, komşuları ve Shanghai İşbirliği Örgütü üyeleriyle bu tarz bir çalışma ilişkisi geliştirmede gerçekten başı çekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)