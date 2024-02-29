Gergerlioğlu: 8. Yargı Paketi adalet bekleyenlere cevap vermiyor

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi'ni eleştirdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8. Yargı Paketi'nin adalet bekleyenlerin taleplerine cevap vermediğini söyledi.

Teklifin bazı maddelerinin insanların kolayca "terörist ilan edilmesine" yol açacağını savunan Gergerlioğlu, öte yandan düzenlemeyle "kayyumlara cezasızlık kalkanı" sağlanacağını da ileri sürdü. Gergerlioğlu, "8. Yargı Paketi'nde milyonların beklediği genel af yok. Mağdur olan çok insan var." ifadelerini kullandı.

Dem Parti'li Gergerlioğlu, emekli bayram ikramiyesi tutarının artırılmasına yönelik maddenin bu yasa teklifinde yer aldığını hatırlatarak, "Emekliye sadaka gibi ihsan verilmeye çalışılıyor. Pide fiyatı 20 lira. Bir-iki yıl önce 4 liraydı, en az 5 kat arttı. İftarda, sahurda pide yemenin çok yüksek maliyeti olacak." dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Gergerlioğlu, emeklinin, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.