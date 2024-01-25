Finike Belediyesi tarafından Macera Park hizmete açıldı

Finike Belediyesi tarafından kent meydanı sahil tarafına yapılan Macera Park, hizmete açıldı. İçinde çocukların keyifli zaman geçirirken ailelerinde sosyalleşebileceği bir park oluşturduklarını söyleyen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Yarıyıl tatili boyunca da bu alan içerisine çocuklarımıza karne hediyesi olarak balon park ücretsiz olarak hizmet verecek" dedi.

Finike Belediyesi tarafından son 5 yılda yapılan 17'nci park olan Macera Park hizmete açıldı. İçerisinde oyun alanları, spor, aktivite ve yeni oturma alanları olan parkta okulların yarıyıl tatili boyunca da balon park hizmet verecek. İlçenin sosyo-kültürel gelişimine katkı koyacak yeni bir sosyal alan oluşturduklarını dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Çocuklarımız bizim ve ülkemizin geleceği. Bizler ilçemize bu yatırımları yaparken ülkemizin geleceğine de yatırım yaptığımızı hissediyoruz. Hayal kuran, mutlu olan, yüzlerindeki gülümsemeyi ve tebessümü daimi kılabileceğimiz çocuklarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Her yaş grubuna yer var"

Macera Park'ın sadece çocuklar için de olmadığını ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, alanın aileler ve gençler için de çok özel bir sosyal alan olduğunu dile getirdi. Alan içerisinde voleybol, badminton gibi spor alanlarının olduğunu söyleyen Başkan Geyikçi, "Spor alanlarının yanı sıra otobüs kafemiz bu alanda hizmet veriyor. Ormancı oturma grupları ve akşamları yakacağımız kamp ateşi ile burada yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. Akşamları ateş etrafında müzik yaparak birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Macera Park'ımız Finike'mize, çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA