TBMM Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu toplandı

Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) finansal okuryazarlık alanındaki çalışmalarını dinledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın başkanlığında toplandı.

Karamık, özellikle çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren finansal bilinçle yetişmesinin, üretken, sorumluluk sahibi, tasarruf kültürünü benimsemiş ve geleceğe güvenle bakabilen nesillerin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Günümüzde dijital bankacılık uygulamalarının ve finansal teknolojilerin hızla geliştiğine dikkati çeken Karamık, vatandaşların dolandırıcılık, yanlış yatırım tercihleri ve finansal manipülasyonlar karşısında bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Karamık, "Finansal okuryazarlık alanında yürütülecek eğitim ve farkındalık çalışmaları, bireylere yalnızca bugünü değil, geleceği de güvenle planlayabilme imkanı tanıyacaktır. Bu vesileyle kamu kurumları, eğitim kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürüteceği çalışmaların büyük değer taşıdığına inanıyorum." diye konuştu.

Karamık'ın konuşmasının ardından MEB ve TSPB yetkilileri, kurumlarının finansal okuryazarlık alanındaki çalışmalarına yönelik sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Necati Yener, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile finansal okuryazarlığa farklı bir ruh kazandırıldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ortak metninde finansal okuryazarlığın "okuryazarlık becerileri" başlığı altında doğrudan yer aldığını, bu ortak metinde finansal okuryazarlığın izole bir beceri olarak görülmediğini ifade eden Yener, "Eskiden finansal okuryazarlık bir derse ve bazı konulara sıkıştırılmış haliyle gündemdeyken, bugün yaklaşık 77 dersimizde tüm sahaya, kademelere, programlara ve tüm ders kitaplarına yansıdığını görebilmekteyiz." dedi.

Yener, eğitim materyallerinin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki, finansal okuryazarlık bilinci kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Finansal okuryazarlığı sadece meta üzerinden görmediklerini, asıl olanın kişinin karakterini, davranışlarını, ahlakını güzelleştirerek ortaya yetişkin, toplumun beklediği bireyi çıkarmak olduğunu kaydeden Yener, "Öğretim programları ve ders kitapları finansal okuryazarlığı sadece para yönetimi olarak değil, etik, matematiksel hesaplama, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi çok boyutlu bir çerçevede ele almaktadır." ifadelerini kullandı.

Finansal dolandırıcılık

TSPB Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür, 2011'den itibaren finansal okuryazarlıkla ilgili faaliyetlere başladıklarını söyledi.

Finansal okuryazarlığa özel bir önem verdiklerini belirten Büyükşengür, "O günden bugüne kadar üniversitelerde gittiğimiz etkinliklerde yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştık." dedi.

Büyükşengür, finansal okuryazarlık kapsamındaki etkinliklerini ücretsiz gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız, toplumun finansal okuryazarlık düzeyini artırmak, bireyin finansal bilincini geliştirmek, yine bireyin finansal karar alma yetkinliğini güçlendirmek, finansal kapsayıcılığa katkı sağlamak, sermaye piyasası araçlarını tanıtmak, yatırım okuryazarlığını geliştirmek, yaygınlaştırmak, bilinçli yatırımcı profilinin gelişimini desteklemek, finansal dolandırıcılıktan korunma yollarını da anlatmak. Son 3-4 yıldır da özellikle finansal dolandırıcılık üzerinde duruyoruz. Burada yatırım dolandırıcılığı, yapay zeka dolandırıcılığı, IBAN dolandırıcılığı, sanal bahis konularını işlemeye çalışıyoruz."