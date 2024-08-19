Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Görüştü
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve içeriği hakkında açıklama yapılmadı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin eşlik ettiği Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız karşıladı.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin içeriği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. - ANKARA