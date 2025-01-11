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Fatih Erbakan Sakarya'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Fatih Erbakan Sakarya'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Atatürk Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret ederek, 'Anadolu Buluşmaları' programı çerçevesinde halkla buluştu. Erbakan, partilerinin üyelik artışını ve halkla olan yakın ilişkilerini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Erbakan, Erenler ilçesindeki Atatürk Sanayi Sitesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kentte "Anadolu Buluşmaları" programını gerçekleştirdiklerini belirten Erbakan, şehrin tüm ilçelerinde esnaf, halk ve sivil toplum kuruşlarıyla buluştuklarını söyledi.

Partinin sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında da halkın içinde olduğunu ifade eden Erbakan, "Milletimizin derdine ortak olmak, onların derdiyle dertlenmek, sorunlarını birebir kendilerinden dinlemek ve Yeniden Refah Partisi olarak çözüm önerilerimizi de kendilerine aktarmak üzere programlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erbakan, yaklaşık 624 bin üyeyle Türkiye'nin fazla üyeye sahip 3'üncü siyasi partisi olduklarını belirterek, "2024 yılını da en fazla üye artıran parti olarak tamamlamış, üye artış şampiyonu olmuştur. 365 binden 624 bine bir sene içinde çıkmış, yani bir senede 260 bin üye artışıyla Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olmuştur. Anadolu Buluşmaları programlarının, halkımızın içinde bulunmamızın bu üye artışında ve bu hızlı büyümede çok büyük etkisi var. İnşallah bugün de üye artışını devam ettireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından sanayi sitesi ve kent merkezinde esnafı ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Politika
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