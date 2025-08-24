Fatih Erbakan, Erken Seçim Çağrısında Bulundu

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hükümetin, iktidarın bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını vatandaşın önüne koymaktır" dedi.

Kara yoluyla Çorum'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen 3'üncü Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi. Erbakan, Hükümetin bundan sonra bu millete yapacağı en büyük iyilik, 2026 yılı ilkbaharında erken seçim sandığını vatandaşın önüne koymaktır. 2026 ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin, bu aziz millet 'Milli Görüş'ü yeniden iktidar yapsın. O zaman bakın görün ülke nasıl yönetiliyor, ekonomi nasıl yönetiliyor, dış politika nasıl yönetiliyor hep birlikte görelim Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'İKTİDARA GELİRSEK YILLIK 200-250 MİLYAR DOLARLIK BİR İMKANA SAHİP OLACAĞIZ'

İktidara geldiklerinde bolluk ve bereket döneminin başlayacağını söyleyen Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin kitabıyla ortaya koyduğu milli kaynak paketlerimizi üreteceğiz ve bütün bu imkanlarla iki yakamızı bir araya getirmiş olacağız. Yani denk bütçeyi sağlamış olacağız. Denk bütçe sağlanması demek, 50 milyar dolar faiz ödemesinden kurtulmak demek. İşte bütün bunlardan kurtulduğumuzda, imtiyazlı holdinglere, israfa ve faize giden kaynaklar kurtarıldığında, bir de milli kaynak paketleriyle üzerine kaynak üretildiğinde yıllık 200-250 milyar dolarlık bir imkana sahip olacağız. Bu imkanı 'önce millet' anlayışıyla asıl sahibi olan millete aktaracağız. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, KOBİ'lere, sanayiciye, girişimciye 'önce millet' diyeceğiz ve bu imkanla milletin yüzünü güldüreceğiz. Aynı 54'üncü hükümette Erbakan hocamızın yaptığı gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemlerinden bir tanesini Yeniden Refah iktidarında yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Bülent Osman Osmanağaoğlu ve Melih Güner'in de katıldığı kongrede Nuri Kuşçu yeniden il başkanı seçildi.