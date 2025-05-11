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Fatih Erbakan'dan Aile Yapısını Koruyacak Yasalar Açıklaması

Fatih Erbakan'dan Aile Yapısını Koruyacak Yasalar Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin iktidarında yerli ve milli yasalarla aile yapısını koruyacaklarını, boşanmayı zorlaştıracak ve evlenmeyi kolaylaştıracak yasaların hayata geçirileceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz gelince bünyemize, aile yapımıza uygun yerli ve milli yasalarla aile yapımızı koruyacağız, boşanmayı zorlaştıran, evlenmeyi kolaylaştıran yasaları hayata geçireceğiz." dedi.

Erbakan, Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin Çanakkale 2. Olağan İl Kongresi'nde iktidar olmaları halinde partisinin AR-GE Başkanlığının ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabındaki kaynakların harekete geçirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

İşçiye, memura, emekliye yüzde 200-300'lük maaş zamlarıyla işe başlayacaklarını belirten Erbakan, "Aynı zamanda 'manevi kalkınma gerekir' diyorum. Ahlaki erozyon ve sosyal problemlerin engellenmesi için dört adım atacağız." diye konuştu.

Erbakan, dünyacı değil, ahiret öncelikli, materyalist değil maneviyatçı nesiller yetiştiren bir eğitim sistemini ve müfredatı hayata geçireceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu bozulmada medyanın çok büyük rolü var. Bizim iktidarımızda yapılan yayınlar değerlerimize, kültürümüze, aile yapımıza uygun hale getirilecek. Evlenmeyi zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran Batı'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki yasalar ve düzenlemeler. 6284 bunlardan bir tanesi. Süresiz nafaka uygulaması bunlardan bir tanesi. Biz gelince bünyemize, aile yapımıza uygun yerli ve milli yasalarla aile yapımızı koruyacağız, boşanmayı zorlaştıran, evlenmeyi kolaylaştıran yasaları hayata geçireceğiz."

Uyuşturucuyla mücadelede etkili adımlar atacaklarını dile getiren Erbakan, "Uyuşturucu ile en etkili mücadelenin önce ahlak ve maneviyat düsturu ile eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır ama cezaları da ağırlaştıracağız. Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Fatih Erbakan'a kongrenin de tek adayı olan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı, günün anısına hediye takdim etti.

Partisinin yeni il binasını açtı

Erbakan, kongre öncesi partisinin yeni il binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada 650 bin üyeyle Türkiye'de en büyük 3 parti içinde yer aldıklarını belirten Erbakan, geçen yıl üye kaydında birinci olduklarını ifade etti.

Erbakan, bundan sonra daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, "Diğer bütün partiler toplamda 210 bin yeni üye kaydederken Yeniden Refah Partimiz tek başına bir yılda 257 bin üye kaydetti ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldi. Milletimizin bu güvenine, bu teveccühüne layık olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Politika
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