Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı: "Milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığıdır"

Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı: 'Milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığıdır'
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Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı:
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Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı: "Milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığıdır" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığını...

Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs mesajı: "Milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığıdır"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür.19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altun mesajında Fahrettin Altun, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıç olduğunu vurguladı. Altun, "19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır.Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı gün gençliğe emanet edilmiş; yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılınmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret eden Altun, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.Zira her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir.Bu vesileyle, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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