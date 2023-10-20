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Erzincan'da PKK/KCK terör örgütünün finans kaynakları deşifre edildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi tutuklandı ve 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.