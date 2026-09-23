Erhan Usta, fonlardaki gelişmeler için Meclis araştırma komisyonu önergesi verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini, buna ilişkin önerge verdiklerini bildirdi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine ilişkin gelişmelerin "büyük bir soygun ve vurgun" olduğunu savundu.

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yönelik eleştirilerde bulunan Usta, fonlarla ilgili gelişmelerin "küçük yatırımcının, üzerine yıkılmaması ve suçlanmaması" gerektiğini belirtti.

Fon piyasalarındaki son gelişmelere konu bazı şirket yöneticilerinin "kamu ile çeşitli ilişkileri"nin bulunduğunu iddia eden Usta, "Güçlü ve bürokratik bir siyasi destek var burada. Bu anlaşılıyor. Bir korunma olduğu anlaşılıyor. Vatandaşları da böyle bir ortamda 'bunların yönetici olduğu fonlara yatırım yaptılar' diye suçlama kolaycılığına kaçmamamız lazım. Kamu bu olayın neresinde? Aslında tam göbeğinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmelerle ilgili kamu zararı tahmini yapılıp yapılmadığı", "söz konusu şirketlere faaliyet izinleri ve lisansların nasıl verildiği" ve "soruşturma geçiren, idari işleme tabi tutulan bürokrat olup olmadığı" gibi soruların cevap bulması gerektiğini söyleyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar nihayetinde makroekonomik dengeleri bozacak bir noktaya gelecek, altına talep önümüzdeki dönemde daha da fazla artacak çünkü hiçbir yerde artık bir şeye güven kalmadı. Yatırımcının parası ne olacak? Küçük yatırımcının korunması lazım. Bu işte hiçbir kabahati olmayan insanların sizin yarattığınız makroekonomik ortamdan dolayı buralara parasını yatırmak durumunda kalan küçük yatırımcılar nasıl korunacak?"

Usta, kurumların ve siyasetin sermaye piyasalarında yaşananlara ilişkin "birbirini suçladığını" aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun açıklığa kavuşturulması için Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması lazım. Biz yine pazartesi günü itibarıyla araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergemizi verdik. Bu önergenin bir an evvel Meclis açılır açılmaz gündeme alınıp bir araştırma komisyonu kurulması lazım. 86 milyon faturayı üstleneceğine göre suçluların bulunması açısından Meclis'in oraya müdahale etmesi gerekiyor."

İYİ Partili Usta, soruşturmaya konu fon şirketlerinin tasfiye süreci kapsamına alınması, şirket yöneticileri ile bu kişilerin yakınlarının mal varlıklarına el konulması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye ekonomisinin selameti açısından ucu nereye dokunursa dokunsun, nereye gidecek olursa olsun mutlak surette bu işin üzerine gidilmesi lazım." dedi.

Kaynak: AA