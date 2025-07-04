Erdoğan, Hankendi simge binası önünde fotoğraf çektirdi

Erdoğan, Hankendi simge binası önünde fotoğraf çektirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi simge binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hankendi simge binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hankendi Kongre Merkezi'ndeki zirve marjında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile Hankendi simge binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - HANKENDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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