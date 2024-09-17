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Erbakan ve Babacan'dan Ekonomi Üzerine Önemli Görüşme

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelerek Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi. Erbakan, "Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Siyasi gelişmeler özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın başkanın ekonomi yönündeki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden önemli bilgiler aldık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra DEVA Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin daha sık şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir karara vardık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Deva Partisi Ali Babacan Politika Türkiye Ekonomi Refah

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