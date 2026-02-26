Haberler

Engelli ve eski hükümlülere yönelik projelere 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 440 projeye toplamda 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandığını açıkladı. Işıkhan, sosyal devlet anlayışıyla projelerin iş hayatına katılımı artırma hedefi taşıdığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 440 projeye 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlülerin istihdamını kararlılıkla güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yetkili komisyonlar tarafından değerlendirilen 629 projeden 440'ının kabul edildiğini ve bu projelere 231 milyon 831 bin 279 lira hibe desteği sağlandığını ifade eden Işıkhan, 213 engelli kendi işini kurma projesine 121 milyon 312 bin 947, 220 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 102 milyon 840 bin 521, 6 mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projesine 4 milyon 506 bin 931, bir korumalı iş yeri projesine 3 milyon 170 bin 880 lira destek sağlandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, "Sosyal devlet anlayışımız ile vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına, üretime katılımını kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
