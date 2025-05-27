EMEP Milletvekili Demir: Grev Hakkı Yasal Güvence Altına Alınmalıdır

EMEP Milletvekili Demir: Grev Hakkı Yasal Güvence Altına Alınmalıdır
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Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de yaptığı açıklamada grev hakkının yasal olarak güvence altına alınmasını ve toplu sözleşme süreçlerine tüm sendikaların dahil edilmesini talep etti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, grev hakkının yasal güvence altına alınmasını, fiili engellere son verilmesini istedi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi.

Yetkili sendikaların bu konuda sessiz kalmasını da eleştiren Demir, "Kamu çerçeve protokolü derhal açıklanmalıdır. Toplu sözleşme süreci tüm sendikaların ve işçi temsilcilerinin katılımına açık hale getirilmelidir. Ücretler yoksulluk sınırının altında kalmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. En önemli noktalardan bir tanesi de grev hakkının yasal güvence altına alınması, fiili engellere son verilmesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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