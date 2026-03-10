Haberler

Yenil Yol Partili Kılıç, emeklilere bayramda en az bir maaş ikramiye verilmesini istedi

Yenil Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, emeklilere bayramda en az bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, mevcut ekonomik şartların emeklilerin geçim sıkıntısını artırdığını belirtti.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gıda, kira ve faturalarda yaşanan artışların vatandaşın geçimini zorlaştırdığını ifade etti.

Emeklilerin "lütuf değil insanca yaşam şartları" beklediğini dile getiren Kılıç, konuşulan bayram ikramiyesi rakamlarının mevcut ekonomik şartlarda emeklilerin geçim sıkıntısını hafifletmeyeceğini savundu.

Bir emeklinin markete girdiğinde karşılaştığı fiyatlarla elektrik, doğal gaz ve kira giderlerine işaret eden Kılıç, bayram ikramiyelerinin gerçek anlamda bir destek olabilmesi için "ekonomik gerçeklerle uyumlu" bir seviyeye çıkarılmasını talep etti.

Bayram ikramiyelerinin vatandaşın nefes almasını sağlamasını isteyen Kılıç, "Emeklilerimize her bayram en az bir maaş ikramiye verilmelidir ki adı ikramiye olabilsin. Emeklilerimizi rahatlatacak güçlü sosyal destekler hayata geçirilmelidir. " dedi.

