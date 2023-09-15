Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başsavcılar Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Başsavcılar Toplantısı'nda, üye ülkeler arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar ve diğer suçlarla mücadelede savcılık faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi gibi konular ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Başsavcılar Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in ev sahipliğinde, Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Özbekistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan başsavcıları ile Türkmenistan başsavcı yardımcısı katıldı. Toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de yer aldı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerdeki uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar ve diğer suçlarla mücadelede savcılık faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi gibi konular müzakere edildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamındaki işbirliği konularının de ele alındığı etkinlikte, toplantı sonuçlarına ilişkin protokol ve bildiri kabul edildi.