DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ramazan başında emeklilerin hesaplarına yatırılmak şartıyla 5 bin lira 'sofra katkısı', bayram için ise ikramiye tutarının en az 10 bin lira olarak belirlenmesini öneriyoruz." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye görevlerinde başarılar diledi.

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin konuşan Aksakal, "CHP'li bazı milletvekillerinin fiziksel engel yaratma, özellikle Adalet Bakanımızın yemin etmesini engellemeye yönelik yersiz girişimlerini yadırgadığımızı ve kınadığımızı da belirtmek isterim." diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na değinen Aksakal, "İmralı'daki PKK elebaşının sözde 'umut hakkı' gibi bir sonucu beklemesi, örgüt mensuplarının bağımsız Türk yargısına hesap vermeden sivil hayata geçiş yapılabileceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasası'nda ifadesini net olarak bulmuş ilk 4 maddesinin, devamında 42. ve 66. maddeleri üzerinde bir değişikliğe gidilebileceği gibi beklentilerin, hayal kurmakla eşdeğer olacağı asla akıllardan çıkarılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, ABD'nin elindeki tüm saldırı imkanlarını bölgeye yığmaya devam ettiğini söyleyerek "Amerika'nın bir tek amacı vardır, o da katil İsrail'le birlikte dünyanın bizim de yer aldığımız bu coğrafyasını hegemonyası altına almak ve jeopolitik olarak da dünyanın tümünü kendi kapsama alanına dahil etmektir. Türk milleti, 86 milyon vatan evladıyla buna asla müsaade etmeyecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aksakal, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki Müslümanlara sabır, metanet ve dayanma gücü diledi.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümü için bu kesime katkı sağlanmasını isteyen Aksakal, "Ramazan başında emeklilerin hesaplarına yatırılmak şartıyla 5 bin lira 'sofra katkısı', bayram için ise ikramiye tutarının en az 10 bin lira olarak belirlenmesini öneriyoruz. Elbette bunun yeterli düzeyde bir miktar olmadığını biz de değerlendiriyoruz. Ancak bu miktar bile hiç değilse küresel ekonomik darboğazın yarattığı bu sıkıntılı süreçte emeklilerimizin mübarek günlerde bir nebze olsun rahat edebilmesine vesile olacaktır." dedi.