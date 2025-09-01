Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü Yürüyüşü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da "1 Eylül Dünya Barış Günü" yürüyüşüne katıldı.

Hatimoğulları, Merkez Bağlar ilçesindeki Cengizler ile Doç. Dr. Ahmet Bilgin caddelerinin kesiştiği noktada toplanan grupla, merkez Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'ne kadar yürüdü.

Tülay Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerinin Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce insanın katılımıyla gerçekleştiğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına vurgu yapan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Parlamentoda bir komisyon kuruldu. Komisyon bir süredir çalışmalarını devam ettiriyor ve Türkiye'deki siyasi parti temsiliyeti Türkiye nüfusunun yüzde 95'ini temsil etmektedir ki bu çok önemli bir temsil. Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz. Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz ancak bu süreçte daha ciddi, somut ve amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz."

Hatimoğulları, konuşmanın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve katılımcılarla halay çekti.

Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da katıldı.