Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan'da görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkmenistan-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan'da Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetine icabetle Türkmenistan'a geldi. Bakan Fidan, Raşid Meredov tarafından Dışişleri Bakanlığı binasında kapıda karşılandı. Fidan ve Meredov daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede Türkmenistan- Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor. - AŞKABAT