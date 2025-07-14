Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı

Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki alacakların taksit süreleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 aya kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"6 Şubat Depremi" bölgesinde bazı alacakların taksit sürelerinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ili ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde mücbir sebep halinin devam etmesi nedeniyle taksit süreleri uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TAKSİT SÜRELERİ UZATILDI, AYRINTILAR BELLİ OLDU

Karar ile birlikte bu yerlerde belirtilen alacaklı yerlere yapılacak olan ödemelerin taksitleri azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı. Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda ise fazla olan taksitler 12'nci taksitle birlikte ödenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

HABERİN BAŞLIĞINI GÖRÜNCE İKTİDARIN İKTİDARA GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ALDIĞI DEPREM VERGİLERİYLE EVLERİ YIKILAN HERKESE EV YAPACAK SANDIM YAPARSA AK PARTİ YAPAR AMA NE YAPAR BİLMEM

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