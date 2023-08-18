Denizli'de banka şubesinin kapatılmasına tepki: Yol kapatma eylemi yapıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir banka şubesinin kapatılması kararına tepki gösteren grup, traktörleriyle geldikleri mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yolu trafiğe kapattı. Şube önünde oturma eylemi yapan grup, bir süre sonra eylemi sonlandırarak yolu trafiğe açtı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir banka şubesinin kapatılması kararına tepki gösteren grup, yol kapatma eylemi yaptı.
Akköy Mahallesi'ndeki banka şubesinin kapatılması kararına karşı çıkan grup, traktörleriyle geldikleri mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yolu trafiğe kapattı. Şube önünde oturma eylemi yapan grup, bir süre sonra eylemi sonlandırarak yolu trafiğe açtı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika