DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri Ferit Şenyaşar ve Ömer Faruk Hülakü, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında Şanlıurfa'da çiftçilerin sorunlarını ve Bingöl'ün depreme hazır olmadığını gündeme taşıdı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şenyaşar, Şanlıurfa'da çiftçilerin çok fazla sorunu olduğunu, yanlış tarım politikaları, yüksek sulama ücretleri, günlerce süren elektrik kesintileri ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle kent halkının gün geçtikçe fakirleştiğini savundu.

Tarımda adil destekleme, çiftçilere sürdürülebilir kazanç ve su kaynaklarına erişimde eşitlik sağlanması gerektiğini söyleyen Şenyaşar, Şanlıurfa'da 12 sulama birliği bulunduğunu ve bunlar arasındaki fiyat farkının 2-3 katı aştığını belirtti. Şenyaşar, bu durumun düzeltilmesini talep etti.

TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Hülakü ise Bingöl'ün yüzde 75'inin olası bir depreme hazır olmadığını iddia etti.

Şehrin kırsal kesiminde yaşanan sorunlara değinen Hülakü, bölge halkının en temel ihtiyaçlarının dahi görmezden gelindiğini savundu.

"Ulaşım ve sağlık hizmetine erişim hiçbir yurttaş için lüks değildir." diyen Hülakü, köy yollarındaki ulaşım sorununun kalıcı biçimde çözülmesini istedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
