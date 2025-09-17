DEM Parti'den Komisyon Çalışmalarına Dair Açıklama

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "Sürecin ihtiyacı ve olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik konumdaki yasaları da konuşması, Komisyon'un bunları tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Komisyon'un kurulduğu günden bu yana toplumun çeşitli kesimlerini dinlediğini anımsatan Koçyiğit, "Artık 1 Ekim'e çok az bir süre kaldı. Bütün bu dinleme faslının bir an önce gerçek anlamda ya bir alt komisyon eliyle yürütülmesi ya da bu dinlemeleri yaparken eş zamanlı olarak bugün sürecin ihtiyacı ve olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik konumdaki yasaları da konuşması, Komisyon'un bunları tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor." diye konuştu.

Koçyiğit, zeytinlik alanlar, meralar ve ormanların madencilik faaliyetlerine açıldığı gerekçesiyle, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması için CHP, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi ve Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin temsilcileriyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurduklarını aktardı.

Kanunun, 24 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Koçyiğit, "Umuyoruz ve diliyoruz ki bazı kanunlardaki birçok temel düzenlemeyi geri dönülmesi zor bir şekilde tahrip eden bu değişiklikleri Anayasa Mahkemesi iptal edecek. Yaşamdan, doğadan, insandan, geleceğimizden ve ekosistemden yana bir karara imza atacağını, böyle bir karar alacağını dilemek, ummak istiyoruz. Bu konuda en azından başvurumuzu yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koçyiğit, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının da yer alacağı bir heyetin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin, "Beklentimiz bu hafta içerisinde eş genel başkanlarımız ve içerisinde birey-bileşen dengesini de gözetecek, DEM Parti çeşitliliğini, zenginliğini yansıtacak bir heyetle adaya gitmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının verimsiz olduğu yönünde bazı görüşler var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Komisyon'un yaptığının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Komisyon'u verimsiz olarak nitelendirmeyi yanlış buluruz ama eksiklikleri elbette vardır. Biz, eksiklikler giderilsin diye söz kuruyoruz, öneri yapıyoruz. Sayın Meclis Başkanımızla da diğer partilerden arkadaşlarımızla da sürekli temas halindeyiz. Bu Komisyon'u en verimli hale getirecek yolu ve yöntemi birlikte tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Varsa verimlilikte bir eksiklik bu hepimizin kolektif sorumluluğu. O zaman ilerletecek öneriler yapmak gerekiyor. Kamuoyunda Komisyon'u negatif olarak lanse etmek ve tartıştırır hale getirmeyi doğru bulmuyoruz. Bu Komisyon tarihi bir komisyon ve tarihi sorumlulukla karşı karşıya. Bu tarihi sorumluluğu yerine getirebilmesi için de herkesin emek ve katkı sunması gerekiyor."