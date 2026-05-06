DEM Parti'li Akın, Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'nı değerlendirdi

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 31. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) iklim krizine karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu bir siyasi buluşma olmasını istedi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı bölgelerde beklenmedik hava olaylarının yaşandığına işaret ederek, Türkiye'nin iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Antalya'da 9-20 Kasım 2026'da düzenlenecek COP31 kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmak isteyen şirketlerin vergiden muaf tutulmak istendiğini savunan Akın, bu anlayışı kabul etmediklerini söyledi.

Bu tür organizasyonların fuar gibi ele alınmaması gerektiğini belirten Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası, iklim meselesinin konuşulduğu ve dünyanın iklim problemlerinin tartışıldığı bir yer olması gerekirken, şirketler üzerinden peşkeş çekilecek bir yer haline getirilmeye çalışılıyor. Bunun yapılmasını doğru bulmuyoruz. Burasının fuar alanı değil, iklim krizine nasıl önlem alınacağının bir siyasi buluşması olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA / İsa Toprak
