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Kabine, kritik gündemle toplandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.49'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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