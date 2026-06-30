Kabine, kritik gündemle toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.49'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, 'Terörsüz Türkiye' süreci, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı