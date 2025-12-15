Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.40'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' süreci, asgari ücret zammı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele ile Rusya ile Ukrayna arasında barış çalışmaları ile Gazze'de yaşanan soykırımın ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.