Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.40'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' süreci, asgari ücret zammı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele ile Rusya ile Ukrayna arasında barış çalışmaları ile Gazze'de yaşanan soykırımın ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title