Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ekonomik Gelişmeleri ve Öğretmen Atamalarını Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi, öğretmen atamaları ve bayram ikramiyelerindeki olası artışları ele aldı. Toplantıda bakanlar kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.20'de başlayan toplantıda, ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları ile bayram ikramiyelerindeki olası artışların olduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı ifade edildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.