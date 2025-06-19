Cevdet Yılmaz: Türkiye, Küresel Belirsizliklere Rağmen İstikrarını Koruyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel belirsizliklerin arttığı dönemde Türkiye bir istikrar merkezi olarak rotasını sağlam tutmaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin istikrarlı politikalar sürdürdüğünü belirterek, "Küresel belirsizliklerin arttığı, bölgesel çatışmaların ve istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, Türkiye bir istikrar merkezi olarak rotasını sağlam tutmaya devam ediyor. Ekonomide, enflasyonu düşüren; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Sosyal politikada, sağlam zeminde kalıcı refahı önceleyen yaklaşımımızla hareket ediyoruz. Güvenlikte; savunma sanayiindeki büyük hamlelerimizin yanı sıra, terörsüz Türkiye inisiyatifi ile iç cephemizi ve milli birliğimizi pekiştiriyoruz. Dış politikada, etkin liderlikle güven veren bir güç olarak barış ve istikrara katkıda bulunuyor, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliğinde, tarihi birikim ve kurumsal kapasitemizle plana, programa, tecrübeye ve iradeye sahibiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA