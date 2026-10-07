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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı"

Kaynak: AA
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