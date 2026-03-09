Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde ABD/İsrail ve İran arasında devam eden savaş, insani maliyetlerinin yanı sıra enerji ve lojistik kanalları başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomiye de ciddi olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Ayrıca çevresel açıdan da önemli etkiler gözlenmektedir. Savaşın uzaması sorunları derinleştirecektir. Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, barış ve istikrar için liderler diplomasisi yoluyla yoğun temaslarını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, savaşın etkilerinin yoğun yaşandığı alanlar başta olmak üzere tüm kurumları ile teyakkuz halindedir. Savaşın insanımıza ve ülkemize etkilerini en aza indirmek için gelişmeleri yakından takibimiz ve çabalarımız devam edecektir. Belirsizliklerin ve risklerin yükseldiği bir ortamda güçlü liderlik ve tecrübeli kadrolar ile ülkemiz, bir istikrar merkezi olarak ilkeli ve öngörülebilir politikalar ile yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu