Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde ABD/İsrail ve İran arasında devam eden savaş, insani maliyetlerinin yanı sıra enerji ve lojistik kanalları başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomiye de ciddi olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Ayrıca çevresel açıdan da önemli etkiler gözlenmektedir. Savaşın uzaması sorunları derinleştirecektir. Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, barış ve istikrar için liderler diplomasisi yoluyla yoğun temaslarını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, savaşın etkilerinin yoğun yaşandığı alanlar başta olmak üzere tüm kurumları ile teyakkuz halindedir. Savaşın insanımıza ve ülkemize etkilerini en aza indirmek için gelişmeleri yakından takibimiz ve çabalarımız devam edecektir. Belirsizliklerin ve risklerin yükseldiği bir ortamda güçlü liderlik ve tecrübeli kadrolar ile ülkemiz, bir istikrar merkezi olarak ilkeli ve öngörülebilir politikalar ile yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı