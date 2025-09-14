Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Savunma Sanayindeki Başarıyı Enerji ve Sağlık Sektörlerine Taşımayı Hedefliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerli nükleer reaktör geliştirilmesi çağrısında bulundu ve enerji ile sağlık endüstrilerinde önemli atılımlar yapacaklarını açıkladı. Yılmaz, sürdürülebilir enerji ve makroekonomik istikrarın önemine de vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde başarılan büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacaklarını bildirdi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "yerli nükleer reaktör geliştirilmesi" çağrısının hayırlı olmasını diledi.
Orta Vadeli Program'da "enerji" başlığının stratejik önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi cari açığımızı azaltarak, makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."