Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güzelyurt'ta incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri ile yeni belediye binasını ziyaret etti.

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile KKTC'nin Güzelyurt kentinde yer alan ve yakın zamanda açılışı beklenen Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesislerini ziyaret ederek tesise ilişkin brifing aldı.

Daha sonra, Üstel ve beraberindekilerle Güzelyurt Belediyesinin yeni binasına geçen Yılmaz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile makamında bir süre görüştü.