Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Kadir Çintay ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette turizm potansiyeli ve yatırımlar konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Kadir Çintay ile bir araya geldi.

Bingöl'de düzenlenen Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversitedeki programının ardından Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BİNTSO) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ve yönetimi tarafından karşılanan Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirdi.

"Bingöl'ün sahip olduğu turizm potansiyeli bizleri heyecanlandırıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyaretiyle ilgili bilgi veren BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Bingöl, Anadolu'nun en kadim ve en eski kültürüne ev sahipliği yapmış bize göre de en güzel şehridir. İlimiz birçok açıdan turizm potansiyeli taşımaktadır. En başta kış turizmi, termal turizmi, doğa turizmi, güneşin doğuşu, bunlardan bazılarıdır. Sizlerin de malumu olan sebeplerden dolayı yıllarca Bingöl turizmi hak ettiği değeri görememiş ve gelişememiştir. Ancak bölgemizde ve ilimizde güvenlik sıkıntısı tamamen bittiği bir dönemde Bingöl'de turizm de hak ettiği değeri görmeli ve gelişmelidir. Bingöl'ün sahip olduğu turizm potansiyeli bizleri heyecanlandırıyor. Coğrafya olarak dünyada markalaşmış birçok yerden üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Dağlarımız, yaylalarımız, köylerimiz eşsiz güzelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra ilimizin kültürel yapısı da gelecek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek kadar derin ve farklı güzellikleri taşımaktadır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak turizmin gelişmesini, sanayinin gelişmesi kadar önemsiyoruz. Bacasız sanayinin gelişimi, ilimizin marka bir şehir olma hedefine ciddi katkılar sunacağının farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bizlere yapmış olduğu liderlikle, ilimizde yapılacak tüm yatırımları canı gönülden destekliyor ve sizlere her türlü yardımı sağlayacağımızı şimdiden taahhüt ediyoruz" dedi. - BİNGÖL