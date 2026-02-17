Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - ADDİS ABABA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı