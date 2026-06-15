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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara Havalimanı ile Başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara Havalimanı ile Başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara Havalimanı ile Başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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