Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En başından itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bugün de Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız." dedi.

Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dile getirilen önerilerin, istişare ve uzlaşma neticesinde hayata geçirilmesinin bir sonraki aşamayı teşkil edeceğini söyledi.

Mühim olanın Türkiye'nin yerli, milli, çözüm odaklı siyasi partilerinin hayati bir mesele için yük alması, aynı komisyon çatısı altında buluşması, konuşması, birbirini saygıyla dinlemesi, istişareler yapması olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun, Türkiye demokrasisi adına umutları büyüten çok müstesna bir kazanım olduğunun altını çizdi.

"Bu komisyon da göstermiştir ki silahla çözüm olmaz, sıkılı yumruklarla musafaha yapılmaz." diyen Erdoğan, her şeyin saygı çerçevesinde konuşulabileceğini, tartışılabileceğini ve istişare edilebileceğini dile getirdi.

Erdoğan, Komisyon'un toplanıp, her konuyu açıklıkla ve açık yüreklilikle istişare etmesinin, Türkiye'nin zararına değil tartışmasız yararına olduğunu belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu olgunluğu sergilediğini, Türkiye'nin de bu olgunluğa eriştiğinin en güzel delili olduğunu kaydetti. Erdoğan, komisyonun üyelerine, çalışanlarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Türkiye'nin, oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edeceğini, 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye'nin, enerjisini terörle mücadele için değil refah için seferber edeceğini söyleyen Erdoğan, her alanda elde edilen başarıların, "Terörsüz Türkiye" ortamında pekişeceğini, kuvvetleneceğini, yeni atılımlara fırsat oluşturacağını dile getirdi.

"Diplomasinin tüm kanallarını devreye almış durumdayız"

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğiyle yakından alakalı meselelerde atacakları adımların, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Türkiye'deki Kürtlerin anavatanı olduğu kadar Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerin de en büyük, en samimi, en güvenilir hamisi, kardeşi, zor günlerde kapısı çalınan ilk sığınağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun yüzyıllardır olduğu gibi bugün de yarın da böyle olacağını, hiçbir zaman değişmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin, birtakım terör örgütlerinin baskılarıyla, Türk, Kürt, Arap, genel olarak Müslüman düşmanı birtakım ülke ve odaklar tarafından istismar edilmesine asla rıza göstermeyiz. En başından itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bugün de Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Gerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek, gerekse sınırlarımızın ötesinde herhangi bir terör oluşumunu engellemek amacıyla diplomasinin tüm kanallarını devreye almış durumdayız. Bu kanalları kullanmayı sabırla, samimiyetle ve sağduyuyla sürdürüyoruz. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin pozisyonu da politikası da bellidir. Türkiye, Suriye'de bir 'dejavu' yaşanmasına izin vermeyecektir.

Bu ilkeli tavrımız, Kürt kardeşlerimiz dahil Suriye halkının aleyhine değil, tam tersine onların lehinedir, bölgemizi terör belasından kurtarmaya dönük bir tavırdır. Tekrar altını çizerek söylüyorum, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri... Etnik köken, dil, mezhep ayrımı yapmadan hepimiz ortak bir geleceğin yolcularıyız. Bu yolculukta bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimiz, evelallah her türlü engeli aşacak kudrettedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aklı selimle hareket edildiğinde, bin yıllık ortak maziden beslenen bir gelecek tasavvuruyla yaklaşıldığında, her sorunu çözeceklerini, her oyunu bozacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimizde bölgedeki sıkıntılar tek tek çözülecek, bölge kalıcı barış ve huzura kavuşacaktır. Aramıza simsarların girmesine göz yumduğumuzda ise coğrafyamızda kan, gözyaşı, çatışma, zulüm eksik olmayacaktır. Nasıl ki Türk, Kürt, Arap Sultan Alparslan'ın, Selahattin Eyyubi'nin, Sultan Fatih'in ordusunda omuz omuza verip zaferler kazandıysa, nasıl ki Çanakkale'de Türk, Kürt, Arap birlikte İslam toprağını kahramanca savunduysa inşallah yarın da ebediyen de Türk, Kürt, Arap ittifakı coğrafyanın barışını, huzurunu, kalkınmasını, refahını birlikte temin ve tahkim edecektir. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz."

"Son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık"

Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini hatırlattı.

"Hayatını kaybeden ve her birini rahmetle andığımız vatandaşlarımızı geri getiremesek de afetin izlerini silmeyi hamdolsun başardık." diyen Erdoğan, şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce mimarın, mühendisin ve işçinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül'de Malatya'da 304 bininci yuvanın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsattı. Önümüzdeki ay 350 bininci konutun kurasının çekileceğini bildiren Erdoğan, yıl başına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelere teslim etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Yeni evlerine kavuşan vatandaşların hanelerinde gönül huzuruyla, sağlık ve afiyetle oturmalarını temenni eden Erdoğan, yeni iş yerleri teslim edilen afetzedelere de hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Erdoğan, tam bir seferberlik ruhuyla yürüttükleri imar sürecinde yalnızca konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmadıklarını, ecdat yadigarı emanetlerin her birinin üzerine titrediklerini, aslına uygun şekilde yaşatmak için azami gayret sarf ettiklerini dile getirerek, "Bugüne kadar deprem bölgemiz için kamu olarak güncel rakamlarla 3,6 trilyon lira, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık." diye konuştu.

Ekonomiye dair bazı rakamları da paylaşan Erdoğan, "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altına, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6'ya, 2026'da ise yüzde 3,5'e indirmeyi öngörüyoruz. İhracat tarafında da hamdolsun gayet iyi gidiyoruz. Ağustos ayında yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı. Altın ithalatının yüksek düzeyde seyretmesine rağmen dış dengemiz hızla iyileşti." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)