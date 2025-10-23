Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da heyetlerarası toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı Umman'da Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Umman'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Al Alam Sarayı'ndaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. - MASKAT