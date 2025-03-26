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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve Milli Markaları Boykota Yem Etmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG yerli otomobilinin boykot edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, halkın yerli ve milli markalara sahip çıkacağını vurgulayarak, 'Milletimiz yerli ve milli markaları 3-5 faşizanın boykotuna yem etmez' dedi. Bu ifadeleriyle yerli üretimin önemine dikkat çekti ve milli değerlerin korunması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TOGG Boykotu) "Milletimiz yerli ve milli markaları 3-5 faşizanın boykotuna yem etmez" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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