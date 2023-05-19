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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Sinan Oğan Politika Haberler

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