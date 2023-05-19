Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşme sonrası Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika