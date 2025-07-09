Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şikayet edenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şikayet edenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni, dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şikayet edenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni, dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika