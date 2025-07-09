Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şikayet edenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni, dalga dalga pek çok ile, ilçeye uzandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika